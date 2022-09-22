Ловрен о решении остаться в России: «Больше не было вариантов. Я должен был попрощаться с работой и остаться ни с чем?»

объяснил, почему продолжает выступать за «Зенит».

– Я был долго травмирован. У меня были проблемы с ногой, как и десять лет назад, когда тренером был Славен Билич. Когда эти события начались, я был в . Я провел в Хорватии больше месяца.

Кто знает, как бы я отреагировал, если бы находился в России. Я разговаривал с местными, первые 10 или 15 дней было напряженно. Было непонятно, что произойдет. Сейчас, конечно, ситуация отличается. Я живу обычной жизнью в России, все в порядке, я счастлив.

Конечно, мне грустно, что мы с «Зенитом» не играем в Лиге чемпионов, но я ничего не могу поделать с этим.

– Чувствовали ли вы давление, когда возвращались в Россию?

– Давили только медиа. Все в «Зените» поддержали меня, мне сказали: «Что бы ни произошло, мы рядом». Я очень это ценю. Клуб был рядом со мной, хотя даже сборная Хорватии отдалилась от меня настолько, насколько это было возможно.

Да, мне было нелегко. Я профессионал. Не так легко просто сказать команде «до свидания».

Люди не понимают, что я оказался в непростой ситуации. Что я должен был делать? Куда я должен был ехать? Нужно было приостановить контракт? И что я бы потом делал? У меня не было клуба. Никто не пришел и не постучался в мою дверь. Никто!

Давайте, расскажите мне, как я должен был попрощаться со своей работой и остаться ни с чем. У меня больше не было вариантов, – сказал защитник в интервью Jutarnij List.