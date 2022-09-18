Йоканович об отсутствии результативных действий у Захаряна: «Арсен может играть лучше. Улучшение придет через труд»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал отсутствие результативных действий у Арсена Захаряна.
«Захарян восемь игр без результативных действий? Он все сам понимает. Конечно, он может играть лучше.
Арсен – один из самых талантливых игроков, с которым я работал за всю свою карьеру. Улучшение в игре придет через труд», – сказал Славиша Йоканович.
Напомним, у Захаряна нет результативных действий в 8 матчах за «Динамо» подряд. Он не участвовал в голах команды с 30 июля, когда сделал голевой пас в игре с «Факелом» (3:3).