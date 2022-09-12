Слуцкий о газоне на арене «Велеса»: «Здесь нет поля, здесь крошка»

Главный тренер «Рубина» подвел итоги выездного матча с «Велесом» (2:1) в Первой лиге.
– Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов. Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее провели очень качественный [матч], особенно второй тайм.
– Неожиданные решения по составу в последних матчах: Дзагоев и Безруков с листа в основном составе против «Алании», сегодня выход Костюкова и Попова в важный момент – это попытка найти что-то новое? Встряхнуть команду?
– Кто на данный момент лучше, тот и играет.
– Как оцените Костюкова, который не играл 10 месяцев, а тут вышел сразу в старте?
– Молодец, отличный матч.
– С чем связано большое количество повреждений на тренировках в последнее время?
– Я не могу его называть большим.
– Как вам состояние поля?
– Здесь нет поля, здесь крошка, – сказал Леонид Слуцкий.