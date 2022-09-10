Эрлинг Холанд: «Гвардиола помешан на футболе, как и я, мне это нравится. Его система сложная, но очень хорошая»

положительно отозвался о тренере .

«Думаю, что он помешан на футболе, как и я. Мы оба любим футбол, он от него без ума. Мне это нравится, потому что он думает обо всем в футболе и о том, как можно добиться большего успеха.

Система Гвардиолы действительно сложная, и я пытаюсь освоить ее как можно быстрее, потому что времени нет. Я не могу тратить время на что-то еще.

Это хорошая система, действительно сложная, но очень хорошая», – сказал форвард в интервью Telemundo Deportes.