Агенты получили 430,8 млн фунтов комиссионных за летнее трансферное окно

Обнародована информация о сумме комиссионных, которые получили агенты за время летнего трансферного окна.

Соответствующий отчет опубликовала ФИФА.

Так, футбольные агенты заработали 430,8 миллиона фунтов в прошедшее трансферное окно.

Общая стоимость трансферного окна в этом году составила 4,36 миллиарда фунтов. Это превышает аналогичный показатель предыдущего года – он увеличился на 29,7%.

К примеру, за летнее трансферное окно клубы потратили 1,9 млрд фунтов. Это рекорд в истории лиги. Предыдущее достижение было установлено летом 2017 года – 1,4 млрд фунтов.