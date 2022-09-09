Агенты получили 430,8 млн фунтов комиссионных за летнее трансферное окно

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Обнародована информация о сумме комиссионных, которые получили агенты за время летнего трансферного окна.

Соответствующий отчет опубликовала ФИФА.

Так, футбольные агенты заработали 430,8 миллиона фунтов в прошедшее трансферное окно.

Общая стоимость трансферного окна в этом году составила 4,36 миллиарда фунтов. Это превышает аналогичный показатель предыдущего года – он увеличился на 29,7%.

К примеру, за летнее трансферное окно клубы АПЛ потратили 1,9 млрд фунтов. Это рекорд в истории лиги. Предыдущее достижение было установлено летом 2017 года – 1,4 млрд фунтов.

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