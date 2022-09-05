Атлетико – Порту 7.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Первый тур розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов в группе B подарит поклонникам футбола встречу грандов испанского и португальского футбола. В Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся Атлетико и Порту. Хозяева традиционно рассматриваются как один из главных фаворитов квартета, а гости — претендент на вторую/третью строчку в группе.
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Сделав прогноз на матч Атлетико – Порту, мы рассмотрим, кто из игроков обеих команд является лучшим по результату, насколько коллективы успешны в своих национальных первенствах, а также представим рекомендованный вариант ставки на эту игру.
Атлетико Мадрид в новом сезоне
«Матрасники» проводят начало нового сезона в Ла Лиге не так, как от них ждут поклонники. Подопечные Симеоне с семью баллами идут на седьмом месте в турнирной таблице — по итогам четырех туров национального первенства команда набрала семь очков:
- Отрыв Атлетико от лидирующего мадридского Реала составляет пять баллов (у «сливочных» в активе 12 очков);
- Подопечные Симеоне набрали столько же очков, сколько и Реал Сосьедад, Атлетик Бильбао, Сельта;
- Атлетико забил пять голов и пропустил три мяча (разница голов +2).
Что касается персональных успехов игроков, то в этом сезоне мы рекомендуем присмотреться к:
- Альваро Морате — испанец наколотил 3 гола в четырех играх;
- Антуану Гризману — на счету француза 2 гола в четырех играх;
- Жоау Фелишу — 3 ассиста в четырех играх;
- Тома Лемару — ассист в трех играх.
«Матрасники» однозначно успешнее выступают в гостях. Так, подопечные Симеоне в 1-м туре Ла Лиги на выезде обыграли Хетафе (3:0), а в 4 туре сыграли гостевую ничью с Реал Сосьедад (1:1). Во 2-м туре чемпионата Испании подопечные Симеоне дома уступили Вильярреалу (0:2), а также в 3-м на выезде с Валенсией проиграли со счетом 0:1.
В последних пяти играх «матрасники» демонстрируют следующую статистику:
Порту в новом сезоне
Подопечные Сержиу Консейсау в чемпионате Португалии идут в тройке лидеров национального первенства. Команда занимает третью позицию, и после пяти сыгранных туров в чемпионате имеет в своем активе 12 очков:
- Отставание «драконов» от лидируюшей Бенфики составляет три очка (у лиссабонцев 15 очков);
- Порту имеет одинаковое количество очков с Портимоненси, однако у «драконов» лучшая разница мячей;
- Подопечные Консейсау забили 12 и пропустили четыре гола (разница мячей +8).
В начале этого сезона наиболее ярко себя проявили следующие игроки:
- Мехди Тареми — 3 гола и ассист в пяти матчах;
- Тони Мартинес — 2 гола в пяти матчах;
- Эванилсон — 2 гола и ассист в пяти играх;
- Галено — 2 гола и ассист в пяти играх;
- Иван Маркано — 2 гола в четырех матчах.
Порту в этом розыгрыше чемпионата Португалии показывает лучшие результаты дома. «Драконы» в 1-м туре разгромили Маритиму (5:1), в 3-м обыграли лиссабонский «Спортинг» (3:0). На выезде во 2-м туре «драконы» обыграли Визелу (0:1), в 4-м туре уступили Риу Ави (1:3), а в 5-м обыграли Жил Висенте (0:2).
Личные встречи
Предыдущие пять личных матчей команд закончились следующими результатами:
В прошлом розыгрыше ЛЧ Порту сыграл гостевую ничью с «Атлетико»
Коэффициенты и роспись матча Атлетико – Порту
Букмекеры видят фаворитом матча мадридский «Атлетико»:
Не самый низкий коэффициент на хозяев — повод тщательно проанализировать выступление обеих команд
Однако мы рекомендовали бы с осторожностью подходить к таким оценкам букмекеров — Атлетико нестабильно начал новый сезон, команда только-только сыгрывается и ищет свою игру.
Порту, судя по выступлению в национальном первенстве показывает более стабильные результаты — однако подчеркнем, что класс игроков «драконов» несколько ниже класса футболистов «матрасников».
Предположим, что в игре будет забито немного голов, и все-таки сделаем выбор в пользу Атлетико.
Рекомендованная ставка: Победа Атлетико (1.84), ИТМ 2,5 (1.21).
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