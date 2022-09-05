Атлетико – Порту 7.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Первый тур розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов в группе B подарит поклонникам футбола встречу грандов испанского и португальского футбола. В Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся Атлетико и Порту. Хозяева традиционно рассматриваются как один из главных фаворитов квартета, а гости — претендент на вторую/третью строчку в группе.

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Сделав прогноз на матч Атлетико – Порту, мы рассмотрим, кто из игроков обеих команд является лучшим по результату, насколько коллективы успешны в своих национальных первенствах, а также представим рекомендованный вариант ставки на эту игру.

Атлетико Мадрид в новом сезоне

«Матрасники» проводят начало нового сезона в Ла Лиге не так, как от них ждут поклонники. Подопечные Симеоне с семью баллами идут на седьмом месте в турнирной таблице — по итогам четырех туров национального первенства команда набрала семь очков:

Отрыв Атлетико от лидирующего мадридского Реала составляет пять баллов (у «сливочных» в активе 12 очков);

Подопечные Симеоне набрали столько же очков, сколько и Реал Сосьедад, Атлетик Бильбао, Сельта;

Атлетико забил пять голов и пропустил три мяча (разница голов +2).

Что касается персональных успехов игроков, то в этом сезоне мы рекомендуем присмотреться к:

Альваро Морате — испанец наколотил 3 гола в четырех играх ;

; Антуану Гризману — на счету француза 2 гола в четырех играх;

Жоау Фелишу — 3 ассиста в четырех играх ;

; Тома Лемару — ассист в трех играх.

«Матрасники» однозначно успешнее выступают в гостях. Так, подопечные Симеоне в 1-м туре Ла Лиги на выезде обыграли Хетафе (3:0), а в 4 туре сыграли гостевую ничью с Реал Сосьедад (1:1). Во 2-м туре чемпионата Испании подопечные Симеоне дома уступили Вильярреалу (0:2), а также в 3-м на выезде с Валенсией проиграли со счетом 0:1.

В последних пяти играх «матрасники» демонстрируют следующую статистику:

Порту в новом сезоне

Подопечные Сержиу Консейсау в чемпионате Португалии идут в тройке лидеров национального первенства. Команда занимает третью позицию, и после пяти сыгранных туров в чемпионате имеет в своем активе 12 очков:

Отставание «драконов» от лидируюшей Бенфики составляет три очка (у лиссабонцев 15 очков);

Порту имеет одинаковое количество очков с Портимоненси, однако у «драконов» лучшая разница мячей;

Подопечные Консейсау забили 12 и пропустили четыре гола (разница мячей +8).

В начале этого сезона наиболее ярко себя проявили следующие игроки:

Мехди Тареми — 3 гола и ассист в пяти матчах;

Тони Мартинес — 2 гола в пяти матчах;

Эванилсон — 2 гола и ассист в пяти играх;

Галено — 2 гола и ассист в пяти играх;

Иван Маркано — 2 гола в четырех матчах.

Порту в этом розыгрыше чемпионата Португалии показывает лучшие результаты дома. «Драконы» в 1-м туре разгромили Маритиму (5:1), в 3-м обыграли лиссабонский «Спортинг» (3:0). На выезде во 2-м туре «драконы» обыграли Визелу (0:1), в 4-м туре уступили Риу Ави (1:3), а в 5-м обыграли Жил Висенте (0:2).

Личные встречи

Предыдущие пять личных матчей команд закончились следующими результатами:

В прошлом розыгрыше ЛЧ Порту сыграл гостевую ничью с «Атлетико»

Коэффициенты и роспись матча Атлетико – Порту

Букмекеры видят фаворитом матча мадридский «Атлетико»:

Не самый низкий коэффициент на хозяев — повод тщательно проанализировать выступление обеих команд

Однако мы рекомендовали бы с осторожностью подходить к таким оценкам букмекеров — Атлетико нестабильно начал новый сезон, команда только-только сыгрывается и ищет свою игру.

Порту, судя по выступлению в национальном первенстве показывает более стабильные результаты — однако подчеркнем, что класс игроков «драконов» несколько ниже класса футболистов «матрасников».

Предположим, что в игре будет забито немного голов, и все-таки сделаем выбор в пользу Атлетико.

Рекомендованная ставка: Победа Атлетико (1.84), ИТМ 2,5 (1.21).

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Где смотреть Атлетико – Порту