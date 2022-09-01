Депай и «Барса» готовы расторгнуть контракт, но только если форвард найдет новый клуб

, вероятно, останется в «Барселоне».

Нападающий не ведет переговоров с – лондонский клуб сосредоточен на подписании . Нидерландский футболист близок к тому, чтобы остаться в каталонской команде, но вариант с переходом в другой клуб все еще не исключен.

Депай и «Барса» готовы расторгнуть контракт, но только в том случае, если игрок договорится с новым клубом.

В 28 матчах прошлого сезона Ла Лиги Мемфис забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.