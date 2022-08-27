«Бывают родители, которые за счет детей пытаются реализоваться в футболе. Гоняют 10-летних так, чтобы результат уже был». Глава судей РФС о драках на матчах детских команд

интервью Sports.ru рассказал о происшествиях на матчах детских команд.

– Судьи РПЛ прошли детские соревнования, их после этого уже ничем не смутить. Там ни КДК нет, ни камер, ничего, тебя никто не защитит. К нам иногда приходят обращения – о том, что происходит в региональных соревнованиях. Там иногда бывает очень жестко.

– Например?

– До драк доходит.

– Избивают судью?

– Да. Бывают родители, которые, скажем так, сами не реализовались в футболе, а за счет детей пытаются эту реализацию получить. И 10-летних гоняют так, чтобы результат уже был.

– И эти родители бьют судью?

– Да они и между собой дерутся! Я вам так скажу: медиалига в регионах и в низших лигах существует давно, просто это никто не снимает, – сказал глава судей РФС.

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