Челси — Лестер прогноз на матч 4-го тура АПЛ 27 августа, прогноз на футбольный матч

В матче четвертого тура чемпионата Англии сыграют «Челси» — «Лестер». Команды встретятся в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

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Обе команды неудачно стартовали в чемпионате. Фаворитом в паре выступает столичный клуб. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на результативность и исход встречи в Лондоне:

1,41 на победу «Челси»;

5,00 на ничью;

7,40 на победу «Лестера»;

2,28 на ТМ2,5;

1,61 на ТБ2,5;

1,85 на обмен голами;

1,89 без обмена голами.

В сезоне 2021/2022 «синие» вышли победителями в очном противостоянии. На домашней арене «Челси» сыграл вничью 1:1. В гостях подопечные Томаса Тухеля одержали уверенную победу 3:0.

«Челси»

Результаты «Челси» в новом сезоне идут вниз. В первом туре «синие» одержали гостевую победу 1:0 над «Эвертоном». Единственный мяч забил Жоржиньо с пенальти. Во втором туре «Челси» сыграл вничью 2:2 с «Тоттенхэмом». В рамках третьего тура команда потерпела первое поражение в сезоне. «Синие» проиграли 0:3 «Лидсу» в гостях. Победа «павлинов» стала первой с 2002 года над «Челси».

На стартовом отрезке подопечные Томаса Тухеля набрали четыре очка. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице. Баланс мячей 3:5. По голу на счету Кулибали, Жоржиньо и Джеймса. Матч с «Лестером» пропустят два футболиста из-за травм. Проблемы со здоровьем у форварда Армандо Броя и полузащитника Н’Голо Канте.

На усиление состава «синие» потратили 201 млн евро. Самыми дорогостоящими новичками стали Марк Кукурелла из «Брайтона» за 65,3 млн евро, Рахим Стерлинг за 56,2 млн из «Манчестер Сити» и Калиду Кулибали за 38 млн из «Наполи». «Челси» обновил линию атаки. Клуб покинули Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. Первый ушел в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро. Лукаку арендовал «Интер» за 8 млн.

«Лестер»

Результаты «Лестера» еще хуже на старте чемпионата. «Лисы» не одержали ни одной победы в трех турах. Единственное очко в чемпионате у команды в первом туре. «Лестер» дома сыграл вничью 2:2 с «Брентфордом». Во втором туре «Лисы» уступили действующему лидеру АПЛ «Арсеналу». Гостевое поражение 2:4. В рамках третьего тура «Лестер» дома проиграл 1:2 «Саутгемптону».

В турнирной таблице АПЛ «Лисы» на предпоследнем 19-м месте с одним набранным очков. Баланс мячей 5:8. «Лестер» самая пропускающая команда АПЛ на старте чемпионата. Лучшим в атаке команды стал Джеймс Меддисон с двумя мячами. По голу у Тимоти Кастаня и Кирна Дьюсбери-Холла. В Кубке английской лиги «Лестер» прошел в третий раунд. Во втором раунде «лисы» в гостях сыграли 0:0 с «Стокпорт Каунти». В серии пенальти победа 3:1.

В межсезонье «Лестер» расстался с двумя возрастными голкиперами. Команду покинул 37-летний Элдин Якупович. В «Ниццу» перебрался 35-летний Каспер Шмейхель. Серьезного усиления у команды нет. Из новичков только 32-летний голкипер Алекс Смитис, ранее игравший за «Кардифф». Вратарь пока не дебютировал, но учитывая слабую игру Даниэля Уорда, рокировка вратарей не исключена.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лестер», 27 августа 2022

Матч четвертого тура АПЛ станет 122-й очной встречей команд. Баланс побед 59:28 в пользу «Челси». 35 матчей завершились вничью. В рамках Премьер лиги команды сыграли в 88 играх: 40 побед «Челси», 28 ничьих и 20 побед «Лестера». Разница голов 158:103. Общая разница мячей 213:142. В последних десяти официальных матчах у команд паритет: по две победы и четыре ничьи. Баланс мячей 9:8. На домашней арене «Челси» проиграл всего 2 из 10 матчей, при 4 ничьих и 4 победах.

Статистические тренды в результатах команд:

ТМ2,5 — два и менее гола в 7 из 10 очных матчей на поле «Челси».

Победа «Лестера» с форой +1,5 — ставка сыграла в 6 из 7 очных матчей в Лондоне.

ТМ3 — не больше трех голов забито в 8 последних очных встречах на поле «Челси».

Обе команды неудачно стартовали в чемпионате. В очной встрече команды сыграют в осторожный футбол. Игры между «Челси» и «Лестером» редко богаты на голы. Учитывая обновленную линию атаки столичного клуба, много голов в матче не будет. С учетом прошлого сезона у «Лестера» 7 из 8 встреч на ТБ2,5. Единственный низовой матч с «Челси». Ставка на игру: ТМ2,5 с коэффициентом 2,28 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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Как смотреть АПЛ в России