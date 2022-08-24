Все матчи сборной Испании на Чемпионате мира по футболу 2022

Испанцы рискуют превратиться в ту многообещающую сборную, которой они были до 2008 года. Затем им удалось выиграть два чемпионата Европы подряд, а в 2010 году чемпионат мира. На этом пока все. Сможет ли главный тренер Луис Энрике привести красную фурию к новым победам, увидим в Катаре. В группе Е сборная Испании сыграет с Коста-Рикой, Японией и Германией.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 19:00. Испания — Коста-Рика, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 22:00. Испания — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 22:00. Япония — Испания, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Чемпионат мира начнется 20 ноября, финал будет сыгран 18 декабря. Для команды Испании решающий матч в группе состоится во втором туре против сборной Германии. Победитель, скорее всего, займет первое место. Время начала матчей указано московское.