Умяров о Промесе: «Топ-игрок, всегда так сильно заряжен! Он чувствует себя вожаком «Спартака»

Хавбек описал влияние полузащитника на команду.

– Что происходит с Квинси Промесом?

– Это топ-игрок! И всегда так сильно заряжен!

Да, когда-то у Квинси не все получалось, когда-то он чувствовал себя не на сто процентов. Сейчас Промес демонстрирует всем то, на что он способен.

– Есть ощущение, что голландец – главный лидер «Спартака». Особенно после того, как клуб опубликовал видео с его мощной мотивационной речью перед майским финалом Кубка.

– Это один из лидеров и капитанов нашей команды, он часто заряжает коллектив перед выходом на поле. Все его речи очень эмоциональны. Перед каждым матчем он нам что-то говорит.

Это делают многие, но Квинси – чаще, чувствует себя вожаком, – сказал Умяров.

Промес забил 87 голов за «Спартак» в 183 матчах – только Симонян сделал это быстрее