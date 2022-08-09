Агент Селюк: «Юран, ты кто такой? Ты что о себе возомнил? После моих интервью эти друзья из администрации президента пошлют его на хрен»

Агент Дмитрий Селюк эмоционально высказался о возможном уходе из «Химок».

«Сначала Вася Иванов что-то там начал говорить мне – в итоге закончил в «Химках». Два жулика Гунько и Егоров закончили через три месяца. Порой я сам себя боюсь. Некоторые мои товарищи замечают такое за мной. Это не карма, а опыт. Жизнь все расставляет на свои места.

Вспомните, как Юран общался с журналистами на пресс-конференциях в духе: «Ты что задаешь мне такой вопрос?» Ты кто такой, Юран? Ты что о себе возомнил? Как ты общаешься с людьми? Какие вопросы они хотят, такие пусть и задают.

в интервью однажды говорил про Юрана: «Да, тренер нормальный, как человек – без комментариев». И все эти его высказывания про то, что у него друзья из администрации президента, будто они ему помогают… Думаю, что после моих интервью эти друзья пошлют его на хрен, поверьте мне. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

Жаль, что Лоуренс покинул команду из-за Юрана. Если бы чуть раньше убрали его, то Лоуренс не уехал бы в Турцию. Не нужен нам берег турецкий, как поется в песне. Лоуренс бы с удовольствием играл в «Химках», – сообщил Селюк.

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Селюк наезжает на Юрана – тот якобы вымогает у игроков деньги. Обвинений очень много