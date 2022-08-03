Джанлуиджи Доннарумма: «Хочу творить историю «ПСЖ». Это невероятный клуб, чувствую себя как дома»

Вратарь рассказал об изменениях при .

«Я чувствую себя здесь как дома, мне очень хорошо. Это невероятный клуб, сложно даже объяснить это. Это как семья, и я рад быть здесь. Хочу остаться на как можно больший срок и творить историю этого клуба.

Под руководством Гальтье мы много работаем. Ему нравится высокий прессинг, так что мне приходится закрывать большие зоны, но я уже работал в такой концепции и потому не испытываю проблем.

Мы вместе с защитниками работаем над цельностью нашей обороны и пытаемся возвращать себе мяч как можно скорее. То, что мы играем в три защитника, ничего принципиально не меняет, нам нужно просто подправить некоторые аспекты», – заявил голкипер в интервью Sky Sport Italia.