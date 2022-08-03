Джанлуиджи Доннарумма: «Хочу творить историю «ПСЖ». Это невероятный клуб, чувствую себя как дома»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал об изменениях при Кристофе Гальтье.

«Я чувствую себя здесь как дома, мне очень хорошо. Это невероятный клуб, сложно даже объяснить это. Это как семья, и я рад быть здесь. Хочу остаться на как можно больший срок и творить историю этого клуба.

Под руководством Гальтье мы много работаем. Ему нравится высокий прессинг, так что мне приходится закрывать большие зоны, но я уже работал в такой концепции и потому не испытываю проблем.

Мы вместе с защитниками работаем над цельностью нашей обороны и пытаемся возвращать себе мяч как можно скорее. То, что мы играем в три защитника, ничего принципиально не меняет, нам нужно просто подправить некоторые аспекты», – заявил голкипер в интервью Sky Sport Italia.

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