Кулибали звонил Терри и просил разрешения взять 26-й номер в «Челси»

звонил , чтобы спросить разрешения взять 26-й номер в .

Кулибали в прошлом месяце перешел из «Наполи» за 34 миллиона фунтов стерлингов. Он решил взять тот же номер, под которым выступал в Неаполе.

Поскольку Терри носил этот номер в «Челси», защитник счел необходимым позвонить бывшему капитану, чтобы спросить его разрешения.

«Я не знаю, может быть, ты отправил его на пенсию или никто не хочет его брать, но я хотел спросить тебя, можно ли его взять?» – спросил Кулибали.

«Слушай, 26-й номер был очень особенным для меня. Я очень ценю твой звонок, и для меня не проблема, что ты его взял, мне очень приятно. Желаю тебе всего наилучшего. С удовольствием, приятель, дарю тебе номер 26», – ответил Терри.