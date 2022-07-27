ФИФА ввела квоты для журналистов на ЧМ-2022. У России – 10 пишущих и 5 фотокорреспондентов (Василий Конов)

ФИФА ввела квоты для журналистов на .

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера .

«По моей информации, в пошли по пути МОК и ввели на ближайший чемпионат мира по футболу в Катаре квоты для пишущих журналистов и фотокорров. Это нормальная практика в целом, когда квота достаточная.

Последние лимиты МОК на Россию уже были недостаточными с учётом количества спортивных и обычных СМИ (а там было от 80 до 100+ мест суммарно пишущие + фото). Так вот в ФИФА решили, что на ЧМ в Катаре России (на всю страну) хватит 10 аккредитаций для пишущих и 5 для фото. Это связано с тем, что нас нет среди участников, мало жилья и ограничения так-то коснулись всех.

Сразу скажу, что телевизионные аккредитации для обладателей прав совсем другая история. И вот тут включились все силы РФС, которые только можно представить, и дошли как до максимально высокого уровня в ФИФА, так и в Катаре – в результате количество аккредитаций удвоили», – написал Конов в телеграме.