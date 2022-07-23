Малком: «Готов получить по ногам столько раз, сколько потребуется, если это будет приносить пользу «Зениту»

Малком поделился мыслями после победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре Мир .

В начале матча в ворота самарской команды было назначено два пенальти. Право на второй 11-метровый «Зенит» получил после того, как Денис Якуба сбил в своей штрафной.

«В моменте с пенальти я получил удар по ногам, но ничего особенного. Игроки нападения привыкли к тому, что периодически такое происходит. Это была наигранная комбинация. Контакт с соперником был приличный, но если это будет приносить пользу команде, то я готов получить столько ударов, сколько потребуется.

Заслуженная командная победа. Мы здорово сыграли коллективно. Поздравляю всю команду. Важно было победить, чтобы добавить уверенности перед матчем с «Локомотивом».

«Зенит» выходит на каждый матч за победой. Перед игрой с «Крыльями» решили, что нужно как можно быстрее выполнить поставленную задачу», – сказал хавбек «Зенит».

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