Малком: «Готов получить по ногам столько раз, сколько потребуется, если это будет приносить пользу «Зениту»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Малком Р-Спорт Футбол

Малком поделился мыслями после победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре Мир РПЛ.

В начале матча в ворота самарской команды было назначено два пенальти. Право на второй 11-метровый «Зенит» получил после того, как Денис Якуба сбил Малкома в своей штрафной.

«В моменте с пенальти я получил удар по ногам, но ничего особенного. Игроки нападения привыкли к тому, что периодически такое происходит. Это была наигранная комбинация. Контакт с соперником был приличный, но если это будет приносить пользу команде, то я готов получить столько ударов, сколько потребуется.

Заслуженная командная победа. Мы здорово сыграли коллективно. Поздравляю всю команду. Важно было победить, чтобы добавить уверенности перед матчем с «Локомотивом».

«Зенит» выходит на каждый матч за победой. Перед игрой с «Крыльями» решили, что нужно как можно быстрее выполнить поставленную задачу», – сказал хавбек «Зенит».

Ураганный «Зенит»: 3:0 за полчаса «Крыльям» с красивейшей стенкой Мостового-Клаудиньо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные