Евгений Коноплянка: «Меня поцеловал Бог, но я не как Роналду – не сплю в тренажерном зале»

Украинец Евгений Коноплянка оценил свои футбольные навыки в сравнении с Криштиану Роналду.

– Почему ты так и не стал звездой Ла Лиги и Бундеслиги?

‎– У меня был только один полноценный сезон в международном футболе – первая кампания в «Севилье». Я сыграл в 50 матчах, достаточно много, не правда ли?

Забивал в Ла Лиге, забивал в Лиге чемпионов, мы выиграли Лигу Европы. Все говорили: «Коно – лучший». Жаль, что позже мне никто не объяснил, что Германия – не моя страна.

Если бы более умные люди посоветовали мне остаться в Испании, что соответствует моим размышлениям о футболе и моей идее национального менталитета, моя карьера сложилась бы иначе, потому что у меня был огромный потенциал.‎

‎– Чем ты выделялся?‎

– Я был поцелован Богом. Невероятно быстрый, отлично поставленный удар, очень техничный. У меня до сих пор это есть.

‎– Я почти в это поверил. ‎

‎– Во время каникул я тренировался не слишком интенсивно. Мне нравилось отдыхать и проводить время с семьей. Затем приехал в учебный центр «Краковии». В первый же день были спринты на тридцать метров. Я занял второе место в команде. И я использовал только 70% своих сил, потому что боялся возможной нежелательной травмы.

Я не такой, как Криштиану Роналду. Я не сплю в тренажерном зале. Когда я таскаю штанги и железо, чувствую себя узником всех этих микросокращений мышц, как-то так необычно. А на поле я всегда лучший, потому что Творец дал мне божественные навыки.‎

Мой сводный брат тоже был одарен, но успеха он так и не добился, потому что любил долго спать. Когда я тренировался, он вкусно храпел.‎

‎– Ты говорил, что проводишь в постели в среднем 10 часов в день. Миллионеры из США постучали бы тебе по голове.

– Брат был ленив. Я не ленюсь. Просто много улыбайтесь и будьте положительными. Тогда вы обязательно добьетесь успеха!‎ – сказал вингер «Краковии» в интервью Weszło.