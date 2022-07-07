оценил опыт , который выступал за «Сельту».

– Смолов ездил в «Сельту» для галочки?

– Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» – молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе? По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось.

Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы, – сказал бывший полузащитник .

Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды в 2020 году. За 14 матчей в составе команды он забил 2 гола.