Экс-вратарь «Рейнджерс» и «МЮ» Энди Горэм умер от рака пищевода в 58 лет. Клубы выразили соболезнования

Скончался бывший вратарь «Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед» Энди Горэм.

Бывшему игроку сборной Шотландии было 58 лет. В апреле Горэм объявил, что болен неизлечимой формой рака пищевода.

«Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока.

Горэм провел 260 матчей за «Рейнджерс», 5 раз став чемпионом Шотландии с командой. Он провел 43 матча за национальную сборную.

За «Манчестер Юнайтед» Энди играл в сезоне-2000/01.

«Есть только два Энди Горэма». Один – шизик и алкаш. Другой – посылал Ферги и Роя Кина, но все равно сыграл за «МЮ»