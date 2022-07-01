Экс-советник Федуна Камоцци: «Горжусь, что именно я рекомендовал «Спартаку» приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича и Зиньковского»

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Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна высказался после своего ухода из клуба.

«Пришло время попрощаться. После 6 лет работы, профессионализма и результатов мой опыт в «Спартаке» закрыт. Это были трансформационные, яркие 6 лет, но также очень сложные. 6 лет, где я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России.

Я очень горжусь тем, что именно я рекомендовал клубу приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича, Пруцева и последнего новичка – Зиньковского.

Прощаюсь с президентом, приветствую и благодарю тех, кто всегда верил в меня, и Зарему Салихову. Я прощаюсь с Евгением Мележиковым, который понял, кто я такой.

Прощаюсь с игроками, которых я встретил и с которыми я сотрудничал. Надеюсь, вы сможете собрать все титулы в будущем. Я прощаюсь с фанатами клуба и болельщиками. Моя благодарность клубу будет вечной», – сказал Франко Камоцци.

У Камоцци закончился контрактом со «Спартаком». Откуда он появился, что сделал полезного и каких странных игроков хотел купить?

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