Варан поддержал Хэмилтона после высказывания Нельсона Пике: «Расизму нет места ни в одном виде спорта. Льюис, продолжай сиять великим светом»

Рафаэль Варан поддержал Льюиса Хэмилтона, столкнувшегося с расизмом.
Трехкратный обладатель титула «Формулы-1» Нельсон Пике несколько раз назвал Льюиса словом «neguinho», обсуждая инцидент на Гран-при Великобритании-2021. Данный термин имеет оскорбительную и расистскую окраску в Бразилии.
Хэмилтон отреагировал: «Такое преследует меня всю жизнь. Надо менять архаичное мышление. Дело не только в выражениях».
«Расизму нет места ни в одном виде спорта, отрасли или сфере жизни. Льюис, продолжай сиять тем великим светом, который от тебя исходит. Я с тобой», – написал защитник «Манчестер Юнайтед».