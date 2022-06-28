Варан поддержал Хэмилтона после высказывания Нельсона Пике: «Расизму нет места ни в одном виде спорта. Льюис, продолжай сиять великим светом»

Теги Нельсон Пике Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Формула-1 Мерседес Рафаэль Варан дискриминация Футбол

Рафаэль Варан поддержал Льюиса Хэмилтона, столкнувшегося с расизмом. 

Трехкратный обладатель титула «Формулы-1» Нельсон Пике несколько раз назвал Льюиса словом «neguinho», обсуждая инцидент на Гран-при Великобритании-2021. Данный термин имеет оскорбительную и расистскую окраску в Бразилии.

Хэмилтон отреагировал: «Такое преследует меня всю жизнь. Надо менять архаичное мышление. Дело не только в выражениях».

«Расизму нет места ни в одном виде спорта, отрасли или сфере жизни. Льюис, продолжай сиять тем великим светом, который от тебя исходит. Я с тобой», – написал защитник «Манчестер Юнайтед»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные