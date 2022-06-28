Джеймс Эллисон: «Заплачу, если «Мерседес» выиграет Гран-при Великобритании»

Глава технического отдела «Мерседеса» высказался о возможной победе на .

Команда не выиграла ни одной гонки в 2022 году. Эллисон рассчитывает на то, что в Сильверстоуне «Мерседесу» удастся приблизиться к «Ред Булл» и «Феррари».

«В базе это не произносят, однако мы настроены умеренно оптимистично и рассчитываем провести более конкурентоспособный уик-энд, чем некоторые из предыдущих. Я считаю, что определенные характеристики трассы подойдут машине. Пока мы не располагаем болидом, который мог бы выигрывать, стартуя лидером, но, если он справится с «Мэгготс-Беккетс», с быстрейшими поворотами, шансы на успех неплохие.

Кто знает – если оступится… Надежда на прогресс у меня есть», – заявил специалист.

Эллисон признал, что эмоционально воспримет первое место или :

«Безусловно. Я заплачу – это стало бы фантастикой.

Но я просто скрещу пальцы, что получится выступить достойно с машиной, которая идет на поправку».

Кристиан Хорнер: «Мерседес» и «Феррари» будут быстры на «Сильверстоуне»

«Мерседесу» дадут больше ресурсов для работы над болидом – за провал начала сезона. Оказывается, это было в правилах еще до старта новой «Ф-1»

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