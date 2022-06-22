Хавьер Тебас: «Аль-Хелайфи держит нас всех за дураков и дает уроки с высокомерием нувориша. Для «ПСЖ» не существует норм»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас недоволен президентом «ПСЖ» .

Ранее Ла Лига подала жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей. Президент испанской лиги объяснил это стремлением к чистоте футбола.

Эти действия президент «ПСЖ» прокомментировал так: «Каждый год одно и то же. Мы не будем никого учить, и никому не позволим учить нас. Будем продолжать строить проект».

«Аль-Хелайфи – это просто другой уровень. Он держит нас всех за дураков (и даже сам не верит в свою ложь) и приходит в редакцию Marca, чтобы преподавать уроки с гордостью и высокомерием нувориша.

Для «ПСЖ» не существует норм. Мы продолжим бороться за устойчивость футбольного мира и его существование без обмана», – написал Тебас, комментируя слова президента .

Все уверены, что «ПСЖ» богат только из-за шейхов. Это не так: финансы прокачивают Месси и экс-менеджер НБА и НФЛ