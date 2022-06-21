Кавазашвили о решении ФИФА: «Пошли они куда-нибудь со своими санкциями! Мы можем вообще перестать брать иностранцев, у нас был шикарный футбол без них»

Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе легионеров из РПЛ.

ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты до 2023 года.

– Каким будет для зрителя чемпионат России, если иностранцы начнут массово уезжать?

– Когда раньше иностранцев не было, у нас был шикарный футбол. После появления иностранцев мы забыли, что у нас, оказывается, есть и свои футболисты. От того, что они уедут, нам не будет скучно на футбольном поле.

На трибунах будут сидеть довольные болельщики, которые любят футбол и своих игроков. В таком случае можно будет оценивать наши футбольные школы. Тогда мы сможем вернуться к тому величию, которое у нас было в СССР. Немного нужно потерпеть. Так что пошли они куда-нибудь со своими санкциями! Мы в ответ можем вообще перестать брать иностранцев.

Хочу отметить, что к нам едут лишь те легионеры, которые не смогут столько заработать у себя дома или в других странах. У нас здесь им платят огромные деньги.

Возьмем, например, «Краснодар». Играет своими воспитанниками и играет прекрасно. Так что ничего страшного, пускай уезжают, если захотят. Так что передайте всем, если это произойдет, мы ничего не потеряем, а со временем только приобретем, – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.