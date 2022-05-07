Комитет по этике сделает замечание Кавазашвили за высказывания в СМИ. Член комитета назвал УЕФА «паскудными мразями»

Анзору Кавазашвили сделают замечание за резкие высказывания.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР недавно назвал УЕФА «паскудными мразями» и «продажными шкурами» за отстранение российских команд.

По информации «РБ Спорт», комитет по этике планирует сделать замечание своему члену за слишком резкие высказывания в СМИ. Это произойдет на ближайшем собрании комитета.

Анзор Кавазашвили: «Сейчас иностранцы разбегутся, РПЛ очистится от мусора. Российская молодежь не хуже Кофрие, Крала – деревяшки кудрявой»

Кавазашвили о договорном матче «Спартака» с «Черноморцем» в 1970-м: «Ребята продали игру. В раздевалке кто-то сказал: «Вы, пидорасы, хоть бы поделились деньгами!»

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