Нигматуллин о словах Губерниева про Кокорина: «Есть категория людей, которая делает все ради хайпа»

отреагировал на слова об .

– Губерниев недавно заявил следующее: «Кокорин просрал свою карьеру и стал уголовником». Согласитесь с таким заявлением?

– У меня нет никакого желания комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. Есть категория людей, которая делает все ради хайпа. Даже сейчас, обсуждая его, мы делаем ему дополнительную рекламу. О Губерниеве я не готов говорить.

Если говорить о Кокорине, то это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодежке «Локомотива». Всегда считался талантливым – было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла... – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.