Рахимов сомневается в Абаскале в «Спартаке»: «Ждать 2-3 года, пока тренер построит команду – у нас это не принято»

высказался о назначении главным тренером .

– Абаскаль рискует, приходя в «Спартак»?

– Для него это некий риск. Потому что он, как и любой иностранный тренер, приходя в российский клуб, сталкивается с определенной ментальностью наших игроков и какие-то вещи у них вызывают удивление.

Да, назначение Абаскаля – это некий сюрприз от «Спартака», но говорить сейчас, что это плохой выбор клуба, я бы не стал. Никто из нас не знает, как он будет работать и строить игру.

Когда он работал в «Лугано», «Асколи», греческом «Волосе», Абаскалем никто не интересовался. Точнее говоря, его работой. Молодой Абаскаль, получая приглашение в тот же «Волос», должен был бы стать своего рода другом футболистов, человеком достаточно близким к ним.

Так в свое время начинал Нагельсманн из «Баварии». Мы с ним разговаривали, когда Нагельсманн работал в «Хоффенхайме». Я спросил про его отношение с игроками, поскольку Юргену и сейчас-то всего 34. И он мне тогда сказал: «Я должен быть близок с ними».

– Абаскаль тоже молодой тренер.

– Да. И у него в связи с этим были определенные проблемы в Швейцарии. И находить общий язык с опытными футболистами ему, говорят, порой было сложновато.

Как у него получится в России? Надеюсь, что все сложится хорошо. Хотя, зная требовательность болельщиков «Спартака», некоторые сомнения у меня есть. Ждать два-три года, пока тренер построит свою команду… У нас это не принято, – сказал экс-тренер клубов .