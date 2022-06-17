Игнатов о шансах «Спартака» взять ЛЕ: «Почему бы и нет? Может, с «Лейпцигом» дотерпели бы в гостях, а дома – совсем другая игра»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА РБ Лейпциг Матч ТВ Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов считает, что у «Спартака» были шансы далеко зайти в плей-офф Лиги Европы.

– Когда Соболев говорит «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали», это воспринимается только как шутка?

– Соболь вообще любит пошутить, но если серьезно, то почему бы и нет? Думаю, опыт, который мы получили после группового этапа, помог бы нам пройти как можно дальше.

У нас были тяжелые игры, некоторые из них мы вытаскивали «на зубах». Может, мы бы с «Лейпцигом» дотерпели в гостях, а дома была уже совсем другая игра. Ну а дальше – я уже говорил, что всегда надо ставить перед собой самые высокие цели. Думаю, что и клуб мыслит так же.

– Как себя чувствуешь из-за того, что еврокубков в следующем сезоне не будет?

– Конечно, немного расстроен, но что тут поделаешь? Такая сейчас ситуация. Будем надеяться, что в ближайшее время все наладится и мы вскоре представим Россию в еврокубках, – сказал хавбек.

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