Игнатов о шансах «Спартака» взять ЛЕ: «Почему бы и нет? Может, с «Лейпцигом» дотерпели бы в гостях, а дома – совсем другая игра»

считает, что у «Спартака» были шансы далеко зайти в плей-офф .

– Когда Соболев говорит выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали», это воспринимается только как шутка?

– Соболь вообще любит пошутить, но если серьезно, то почему бы и нет? Думаю, опыт, который мы получили после группового этапа, помог бы нам пройти как можно дальше.

У нас были тяжелые игры, некоторые из них мы вытаскивали «на зубах». Может, мы бы с дотерпели в гостях, а дома была уже совсем другая игра. Ну а дальше – я уже говорил, что всегда надо ставить перед собой самые высокие цели. Думаю, что и клуб мыслит так же.

– Как себя чувствуешь из-за того, что еврокубков в следующем сезоне не будет?

– Конечно, немного расстроен, но что тут поделаешь? Такая сейчас ситуация. Будем надеяться, что в ближайшее время все наладится и мы вскоре представим Россию в еврокубках, – сказал хавбек.