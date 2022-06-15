Генич и Осинькин поспорили на голы Сарвели. Тренер «Крыльев» хотел бы не меньше 9 голов за сезон от игрока, комментатор сомневается

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Комментатор «Матч ТВ» поспорил с главным тренером «Крыльев Советов».

Константин Генич и Игорь Осинькин поговорили на тему нападающего Владислав Сарвели во время эфира телеканала «Матч Премьер».

Форвард самарской команды забил девять мячей в 29 матчах прошедшего сезона РПЛ.

Осинькин подметил, что будет здорово, если Сарвели забьет не меньше 9 мячей и в следующем сезоне.

Генич засомневался и предложил тренеру самарцев спор. Осинькин выразил уверенность, что Владислав забьет даже больше.

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