«Барселона» продлила контракт с Роберто до 2023 года, отступные – 400 млн евро

продлил контракт с «Барселоной».

Новое соглашение 30-летнего защитника и воспитанника сине-гранатовых рассчитано до лета 2023 года, отступные – 400 млн евро.

Ранее сообщалось, что Роберто снизил зарплату с 12 до 5 млн евро в год до уплаты налогов, чтобы остаться в «Барсе».

Серджи дебютировал за первую команду в сезоне-2010/11.Он выиграл с каталонцами 23 трофея, в том числе 2 Лиги чемпионов.

За «Барселону» Роберто провел 316 официальных матчей, забил 12 голов и отдал 37 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.