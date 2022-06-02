«Сказал Моуринью: «Ты поставишь меня в старт, я забью и выиграю для тебя матч». Я забил, и мы выиграли 1:0». Бензема о конфликте с Жозе

поделился воспоминаниями о дебюте в «Реале».

«В мой первый сезон первые шесть месяцев были очень трудными. Я был сам по себе, я не говорил на языке, так что все было сложно. Кроме того, я прибыл в новый мир, в другую команду, с другим футболом. К счастью, я не сдался.

Забавная история? Что приходит на ум, так это момент, когда у меня были небольшие проблемы с . Мы встретились в отеле, у нас состоялся разговор, это было за день до игры с «Мальоркой». Я не должен был играть в этом матче.

Во время разговора я сказал: «Завтра ты поставишь меня в старт, я забью и выиграю для тебя матч». На следующий день я забил гол, и мы выиграли со счетом 1:0», – сказал нападающий .