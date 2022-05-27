Федотов – лучший тренер мая в РПЛ, Бикфалви – лучший игрок

Стало известно, кого признали лучшим тренером и игроком мая в РПЛ.

Лучшим тренером месяца в РПЛ эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики признали Владимира Федотова, работающего с «Сочи».

Его команда набрала 10 очков в 4 матчах и заняла 2-е место в РПЛ. Помимо Федотова, на приз претендовали Андрей Талалаев ( ), Игорь Шалимов («Урал»), Алексей Стукалов («Уфа») и Александр Сторожук ( ).

Лучшим игроком мая стал полузащитник Эрик Бикфалви. За него проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали голоса за форварда «Сочи» Матео Кассьерру.

В мае Бикфалви забил 4 гола в 4 матчах. Помимо него, на приз претендовали ( ), Матео Кассьерра, Денис Адамов (оба – «Сочи») и Гамид Агаларов («Уфа»).

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