Сычев о «Спартаке»: «Постоянные жалобы на судейство – я уже почти поверил в теорию заговора»

Экс-форвард оценил последние выступления команды.

«Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды.

«Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба.

Но в «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за полсезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол», – отметил Сычев.

Зарема Салихова: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, они исполняют заказ. Желаю молодым из «Спартака» однажды уехать из Газпром-лиги»

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