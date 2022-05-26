Гендиректор «Локомотива»: «В клубе работало больше 500 человек, но не было ключевых направлений деятельности. Сейчас – 200, и мы продолжаем оптимизацию»

Генеральный директор ива» рассказал о сокращении числа сотрудников в клубе.

– «Локо» закончил сезон на 6-м месте. Как оцените этот результат?

– Тяжелейший сезон: перестройка команды, трансформация клуба, новые обстоятельства для всего российского футбола. Мы очень благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона.

Уверен, следующий год будет лучше, для этого созданы все условия: клуб укомплектован качественными игроками, образован спортивный блок. Процесс трансформации практически завершен. Можно сказать, что сезон был переходным, мы работаем полтора года по заданию нашего акционера РЖД и создаем современный клуб, включая академию.

Мы осознанно отказались от завышенных и нерыночных заработных плат, омолодили состав за счет воспитанников академии. Также мы отказались от дорогостоящих трансферов, но самое главное, что у нас играют футболисты, которые хотят развиваться вместе с клубом.

– 6-е место для переходного сезона – это успех? Можно ли говорить, что фундамент заложен?

– Заложен фундамент прежде всего с точки зрения перестройки команды и с тех позиций, на которых клуб находился год назад. В декабре 2020 года в клубе работало больше 500 человек, при этом отсутствовали ключевые направления деятельности.

Не было спортивного блока, мы его создали. Он включает селекционный отдел, он ведет поиски и отбор игроков вне зависимости от агентов; аналитический отдел для анализа матчей соперников и особенности игры; отдел по развитию атлетов, который следит за функциональным состоянием игроков и правильным питанием.

Если вы посмотрите на весеннюю часть сезона, то у «Локомотива» не было травм, не связанных с контактными ситуациями. Все это говорит о том, что фундамент заложен.

Конечно, мы могли бы быть выше в турнирной таблице, но с учетом перечисленных событий… Они беспрецедентны для российского футбола. Произошла очень большая перестройка.

– Было 500 сотрудников в клубе. Стало?

– Мы проанализировали лучшие практики успешных клубов, и численность сотрудников там в районе 150 человек. Сейчас в «Локомотиве» работает 200 человек, и мы продолжаем оптимизацию, – сказал .

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