Жано мог перейти в «Арсенал»: «Спартак» не захотел отпускать за 5 млн евро, потому что были уверены, что через год продадут за 20»

рассказал, что мог перейти из «Спартака» в «Арсенал».

«Когда я классно стартовал, меня хотел приобрести «Арсенал». «Спартак» не захотел отпускать за 5 миллионов евро, потому что были уверены, что через год продадут за 20. Но я на 150% знаю, что предложение было, а руководство сказало, что Джано не продается.

Потом, в разные годы, меня хотели приобрести «Валенсия» и «Витесс». Но ни разу так и не сложилось. Однако я благодарен всем тем, кто мне помогал: Тимуру Лепсая, Ревазу Челебадзе и всем остальным. Без них непростые моменты в «Спартаке» воспринимались бы тяжелее», – сказал бывший полузащитник .

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