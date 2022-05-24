Чинквини о Кокорине: «Александр на тренировках выглядит очень конкурентоспособным. Есть отличная возможность остаться в «Фиорентине»

верит, что получит шанс в «Фиорентине».

– Кокорин почти не играет в «Фиорентине», но и уходить из клуба не хочет до окончания контракта. Как в этой ситуации быть итальянскому клубу?

– Саша действительно сыграл всего несколько минут в этом сезоне. У него не самая простая ситуация.

По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. Но купила зимой двух игроков в группу атаки – Иконе и Кабрала.

И сейчас мне сложно судить о будущем Саши. В данный момент Кокорину будет непросто осуществить трансфер в другой клуб, но у него есть отличная возможность остаться в «Фиорентине» на следующий сезон.

– Думаете, в следующем сезоне тренер даст ему больше игрового времени?

– Я надеюсь на это и верю в Сашу. Меня многие спрашивали о моих словах про то, что Кокорин – важный российский футболист.

Это, кстати, говорил не только я, но и Манчини, Капелло. Но Кокорин был хорошим игроком и, надеюсь, остается им сейчас, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Кокорин в 2022 году выступил в двух матчах за итальянский клуб, проведя на поле в сумме 27 минут, и результативными действиями не отметился.

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