Мостовой о закрытии «Спартака-2»: «Иностранцам платят безумные деньги при этом»

Александр Мостовой прокомментировал закрытие фарм-клуба «Спартака».
«Закрытие второй команды – это неприятная новость. При этом иностранцам платят безумные деньги, я об этом давно говорил.
Поэтому сюда и приезжали все. Кто в Европе будет платить такие деньги?
Все раздули, а теперь начинаем расплачиваться за это. Сами виноваты. Молодых ребят жалко. Думаю, что это не первый звоночек», – сказал бывший хавбек красно-белых.
«Спартак-2» закрывают из-за экономии. Через него прошло много легенд: Ари забивал, Романьолли тащил (4 сэйва), а Ещенко заканчивал карьеру
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