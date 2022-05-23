Мостовой о закрытии «Спартака-2»: «Иностранцам платят безумные деньги при этом»

прокомментировал закрытие фарм-клуба «Спартака».

«Закрытие второй команды – это неприятная новость. При этом иностранцам платят безумные деньги, я об этом давно говорил.

Поэтому сюда и приезжали все. Кто в Европе будет платить такие деньги?

Все раздули, а теперь начинаем расплачиваться за это. Сами виноваты. Молодых ребят жалко. Думаю, что это не первый звоночек», – сказал бывший хавбек красно-белых.

«Спартак-2» закрывают из-за экономии. Через него прошло много легенд: Ари забивал, Романьолли тащил (4 сэйва), а Ещенко заканчивал карьеру

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