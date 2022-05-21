У «Зенита» лучшая атака и лучшая оборона в РПЛ – 66 забитых и 28 пропущенных

«Зенит» стал лучшим клубом РПЛ по ключевым показателям.
Команда тренера Сергея Семака показала самую высокую результативность в чемпионате в сезоне-2021/22. В активе «Зенита» 66 забитых голов. Вторым по этому показателю стал «Сочи» (54 гола), третьим – «Динамо» (53).
Оборона «Зенита» была самой надежной в Премьер-лиге. В 30 турах сине-бело-голубые пропустили 28 мячей. Второе место – у ЦСКА (29 голов), третью позицию по этому показателю поделили «Сочи» и «Краснодар» (по 30 пропущенных мячей).
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