У «Зенита» лучшая атака и лучшая оборона в РПЛ – 66 забитых и 28 пропущенных

«Зенит» стал лучшим клубом по ключевым показателям.

Команда тренера Сергея Семака показала самую высокую результативность в чемпионате в сезоне-2021/22. В активе 66 забитых голов. Вторым по этому показателю стал «Сочи» (54 гола), третьим – (53).

Оборона «Зенита» была самой надежной в Премьер-лиге. В 30 турах сине-бело-голубые пропустили 28 мячей. Второе место – у ЦСКА (29 голов), третью позицию по этому показателю поделили и (по 30 пропущенных мячей).

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам