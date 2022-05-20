«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи. «Рейнджерс» не будут его выкупать

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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмзи.

Туринский клуб ведет переговоры с 31-летним хавбеком о досрочном прекращении сотрудничества.

Валлиец зимой перебрался в «Рейнджерс» на правах аренды и дошел с командой до финала Лиги Европы, где не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Шотландский клуб выкупать Рэмзи не собирается. Контракт игрока с «бьянконери» рассчитан до лета 2023 года.

Рэмзи – главный неудачник финала ЛЕ. Не забил решающий пенальти, хотя его выпустили специально под серию

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