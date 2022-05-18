Манчестер Сити — Астон Вилла прогноз на матч 22 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

У «Манчестер Сити» остается один единственный шанс спасти сезон и завоевать трофей, и команда сделает все, чтобы набрать три очка в заключительном туре английской Премьер-лиги. Шансы на чемпионство велики, ведь при всем уважении к «Астон Вилле», это далеко не самый сильный соперник. Трудно представить, что начнется в прессе и в среде болельщиков если «горожане» не смогут победить. Матч первого круга закончился победой «Манчестер Сити» со счетом 2 : 1, такой же результат позволит подопечным Хосепа Гвардиолы в очередной раз поднять над головой трофей Премьер-лиги. Всем известно, что последний шаг самый трудный. Сможет ли его сделать «Сити», увидим в воскресенье на стадионе Этихад. Все матчи заключительного тура начнутся в 18:00 по московскому времени.

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«Манчестер Сити»

«Горожанам» пришлось бы куда меньше беспокоиться за исход предстоящего матча, не допусти они осечки в последнем поединке на выезде с «Вест Хэмом». С одной стороны, ничьей 2 : 2 должны быть больше довольны гости, ведь по ходу матча «молотобойцы» вели 2 : 0, с другой «Манчестер Сити» смог отыграться и за четыре минуты до конца матча получил право на пенальти. Удар Рияда Мареза вратарь «Вест Хэма» отразил, результат справедлив, хоть и обе команды остались им недовольны. Лондонцы тоже решают свои задачи и рвутся в еврокубки, это очко им очень пригодилось.

До этого поединка у «Манчестер Сити» все складывалось в чемпионате прекрасно — пять матчей подряд без потери очков, и посмотрите на их результаты. В конце апреля домашняя победа над «Брайтоном» 3 : 0, затем тут же над «Уотфордом» 3 : 1. Следом игра в гостях с «Лидсом» и победа 4 : 0, в родных стенах повержен «Ньюкасл» — 5 : 0, наконец, выезд в Вулвергемптон и победа над местными «Вулвз» 5 : 1. Общая разница забитых и пропущенных в этих матчах мячей 20 — 2. Теперь вопрос: заслуживает «Манчестер Сити» стать чемпионом? Лучше не задавать его в Ливерпуле.

Сезон для команды Гвардиолы состоял не только из побед. Из Кубка Лиги команда выбыла еще на стадии ⅛ финала, уступив по пенальти тому же «Вест Хэму». В Кубке Англии в полуфинале сильнее оказался «Ливерпуль» 3 : 2. Среди всех последних крупных побед над середняками и аутсайдерами были два матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги Чемпионов, которые стали украшением всего турнира, но в то же время и раной на сердце болельщиков «горожан». Нужно выигрывать у «Астон Виллы», чтобы хоть как-то эту рану заживить. Пока не видно никаких предпосылок на иной результат.

«Астон Вилла» (Бирмингем)

Команде из Бирмингема в чемпионате уже ничего не нужно и вышло так, что при непосредственном ее участии в последних двух матчах может решится судьба двух клубов. С «Манчестер Сити» все понятно, а до этого 19 мая состоится перенесенная домашняя игра с «Бернли», который продолжает борьбу за выживание. Так что от «Астон Виллы» очень многое зависит в завершающей стадии сезона. Что касается собственных задач, то владельцы явно рассчитывали на большее, нежели «-надцатые» места, но первая половина сезона вышла удручающей, и это привело к увольнению прежнего тренера Дина Смита.

В ноябре на пост наставника «львов» был приглашен Стивен Джеррард. В прошлом сезоне он триумфально завершил чемпионат Шотландии во главе с «Глазго Рейнджерс». Команда впервые за десять лет смогла стать чемпионом, намного опередив «Селтик». Результаты команды если и улучшились, то ненамного. В конце марта — начале апреля «Астон Вилла» выдала пятиматчевый отрезок без побед, включавший четыре поражения. Борьбы за выживание в итоге клубу удалось избежать, но сезон выдался неоднозначным.

В связи с этим сложно сказать, как будет складываться судьба Стивена Джерарда, хотя определенный кредит доверия ему есть. Последний звездный час «Астон Виллы» пришелся на начало 80-х годов прошлого столетия, когда команда в последний раз стала чемпионом Англии. До тех высот при нынешней конкуренции добраться сложно, но при правильном руководстве и распределении усилий, почему бы не попадать хотя бы в десятку. Чем клуб хуже «Вулверхэмптона» или «Брайтона»? Но на эти вопросы будут получены ответы уже в следующем сезоне, а пока команда едет в Манчестер, и станет ли она свидетелем очередного триумфа «горожан» в чемпионате, зависит от самих «львов».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Первый матч между собой команды провели в самом конце XIX века, «Астон Вилла» выиграла 2 : 1 и в первые годы доминировала. Но за век с лишним уже проведено 176 поединков, и «Манчестер Сити» вырвался вперед, на счету команды 78 побед, бирмингемцы выигрывали 57 раз и 41 встреча завершилась мирным исходом. Более того, в последний раз «львы» выигрывали у «горожан» почти десять лет назад. С тех пор в активе гостей предстоящего матча только одна ничья и сплошные поражения. Представляем статистику последних встреч.

12.01.2020, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 6;

01.03.2020, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 2;

20.01.2021, «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 2 : 0;

21.04.2021, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 2;

01.12.2021, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 2.

Судя по коэффициентам букмекерских контор «Манчестер Сити» можно поздравлять с титулом. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,17, шансы у «львов» практически отсутствуют, коэффициент — 17,00, ничья оценивается коэффициентом 7,80. Скорее всего, тенденция побед «Сити» над своим оппонентом сохранится, и в ворота «Астон Виллы» будет забито не менее двух мячей.

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Где смотреть Ман Сити – Астон Вилла