Фетисов о Путине: «Благодаря президенту в хоккей вложено больше, чем в любой другой стране. При этом нет результатов, которых хотим, нет системы. В КХЛ все под диктовку клубов-олигархов»

отметил вклад в развитие хоккея.

Бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту указал на несоответствие результатов объемам финансирования.

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет.

Самое главное – нет системы и спортивного принципа. не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при ее создании. Все проходит под диктовку клубов-олигархов.

Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», – заявил двукратный олимпийский чемпион.