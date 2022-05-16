Фетисов о Путине: «Благодаря президенту в хоккей вложено больше, чем в любой другой стране. При этом нет результатов, которых хотим, нет системы. В КХЛ все под диктовку клубов-олигархов»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин КХЛ деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов отметил вклад Владимира Путина в развитие хоккея.

Бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту указал на несоответствие результатов объемам финансирования.

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет.

Самое главное – нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при ее создании. Все проходит под диктовку клубов-олигархов.

Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные