«Аяччо» вернулся в Лигу 1. Корсиканцы не играли в высшем дивизионе с сезона-2013/14

«Аяччо» вернулся в Лигу 1.

Корсиканцы обыграли «Тулузу» в 38-м туре второго дивизиона (1:0) и заняли второе место в турнирной таблице по итогам сезона, набрав 75 очков.

примет участие в розыгрыше Лиги 1 впервые с сезона-2013/14.

В первом матче плей-офф за выход в стыковые матчи сыграют и , занявшие 4-е и 5-е места соответственно. Победитель встретится с , который стал третьим.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков