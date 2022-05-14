«Аяччо» вернулся в Лигу 1. Корсиканцы не играли в высшем дивизионе с сезона-2013/14

«Аяччо» вернулся в Лигу 1.
Корсиканцы обыграли «Тулузу» в 38-м туре второго дивизиона Франции (1:0) и заняли второе место в турнирной таблице по итогам сезона, набрав 75 очков.
«Аяччо» примет участие в розыгрыше Лиги 1 впервые с сезона-2013/14.
В первом матче плей-офф за выход в стыковые матчи сыграют «Париж» и «Сошо», занявшие 4-е и 5-е места соответственно. Победитель встретится с «Осером», который стал третьим.
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