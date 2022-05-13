Джейми Каррагер: «Мане – наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ. Его часто недооценивали»

восхищен игрой в этом сезоне.

«Любой клуб, который попытается забрать его этим летом, должен получить отказ. Мане – мой любимый игрок при Юргене Клоппе. Его часто недооценивали. С января на него стали обращать внимание, хотя раньше все концентрировались на Мо Салахе.

Если Мане сохранит нынешнюю форму, он может помочь «Ливерпулю» побороться за четыре трофея, включая матч с «Челси» за Кубок Англии на этих выходных.

Мане – наиболее вероятный кандидат на от », – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

В этом сезоне 30-летний вингер забил 22 гола и отдал 2 передачи в 48 матчах за «Ливерпуль». Его статистика доступна здесь.

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