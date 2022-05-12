Тухель о 3:0 с «Лидсом»: «Челси» сыграл на высоком уровне все 90 минут»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0).

«Сегодня мы не показали ничего нового, но при этом сыграли с гораздо более высоким уровнем концентрации и дисциплины, чем в последних матчах.

Мы отлично провели матч с первой до последней минуты, и я доволен тем, насколько собранно, уверенно и сплоченно мы сыграли. Мы были сильны в единоборствах, смело защищались, действовали как единая команда и сыграли на высоком уровне все 90 минут.

В полных составах мы были сильнее соперника. После удаления игрока хозяев нам стало проще владеть мячом, но при этом необходимо было сохранять тот же уровень концентрации и дисциплины, чтобы избежать контратак, поскольку «Лидс» не бросил бороться.

[о 3 голах Лукаку в 2 последних играх] Я рад, что ему снова удалось отличиться. Он хотел остаться на поле и забить. Кроме того, я рад за Кристиана [Пулишича] и Мэйсона [Маунта]. Эти голы важны для них и заряжают нас всех уверенностью», – сказал Тухель.

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