Лукаку хочет быть ключевым игроком. Форвард обсудит планы «Челси» на него с Тухелем

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку летом намерен пообщаться с главным тренером Томасом Тухелем.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, ни одна команда пока не ведет переговоров о трансфере бельгийца, поскольку непонятно, во сколько он будет оцениваться лондонцами и какие будут условия для осуществления перехода.
Сам Лукаку хочет по окончании сезона обсудить с Тухелем ситуацию, чтобы понять, какие у «синих» планы на него на следующий год. Нападающий хочет быть ключевым футболистом команды.
В текущем сезоне 28-летний футболист провел 24 игры в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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