Путину предложили создать всероссийскую Единую молодежную лигу в «Сириусе». Она объединит футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, регби

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На федеральной территории «Сириус» хотят создать всероссийскую Единую молодежную лигу.

Данная лига объединит виды спорта, пользующиеся наибольшей популярностью в студенческой среде: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, регби.

Предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, было выдвинуто руководителем образовательного фонда «Талант и успех», председателем Совета федеральной территории Еленой Шмелевой.

«Благодаря лиге мы могли бы сделать переход от любительского и студенческого спорта к профессиональному возможным для всех, кто заинтересовался даже во взрослом возрасте», – сказала Шмелева.

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