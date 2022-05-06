ЦСКА — ПФК Сочи прогноз на матч 7 мая РПЛ, прогноз на футбольный матч

Центральный матч 28 тура. Еще совсем недавно мы могли бы говорить об определенной интриге, ведь обе команды претендуют на места, позволяющие выступать на будущий год в еврокубках. Однако теперь никаких еврокубков для наших клубов не будет, и в предстоящем матче интрига состоит в завоевании медалей чемпионата. Стратегически у «Сочи» ситуация предпочтительнее, южане опережают армейцев на два очка, и в результате предстоящего матча команды могут поменяться местами. В текущем сезоне команды встречались между собой трижды. В матче первого круга сочинцы разгромили армейцев со счетом 4 : 1, а затем красно-синие смогли взять реванш в Кубке страны 2 : 1. Очередная встреча этих команд станет не менее принципиальной. Матч состоится на стадионе ВЭБ Арена, его начало в 19:00 по московскому времени.

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ЦСКА (Москва)

Волей календаря армейцам осталось сыграть три встречи с южными командами. Вслед за «Сочи» предстоит выезд в Краснодар, и в заключительном матче чемпионата домашняя игра в «Ростовом». Цель осталась только одна — возможность завоевать бронзовые медали, поскольку динамовцев догнать уже вряд ли удастся. Матч с «Сочи» будет абсолютно непредсказуемым, как и все последние матчи красно-синих. Собственно и весь сезон у армейцев вышел неоднозначным.

Во второй половине сезона ЦСКА представляет собой самую непредсказуемую команду чемпионата. После зимнего перерыва и усиления ряда позиций довольно качественными легионерами ЦСКА начал одерживать одну победу за другой. Перед клубом в определенный момент замаячила борьба за чемпионство. Но было это недолго. После нескольких побед, последовали неожиданные поражения, и теперь речь может идти только о попадании в тройку ведущих команд.

В последних пяти турах у ЦСКА только одна победа над земляками динамовцами со счетом 1 : 0. В то же время были поражения от «Химок» 2 : 4 и в предыдущем туре от «Ахмата» в Грозном 0 : 2. Ничья дома с аутсайдерами: «Уралом» дома 2 : 2 и «Уфой» в гостях 1 : 1. Через три тура армейцы могут оказаться как на шестом месте, так и на втором. Но это сейчас не главное. Наверняка руководство ЦСКА думает о будущем сезоне. Нужно будет решать проблему с легионерами, как и любому другому клубу. При этом амбиции красно-синих простираются гораздо дальше места в шестерке. Последние три матча важны и для братьев Березуцких, способны ли они и дальше возглавлять амбициозный клуб? Какие-то ответы на многочисленные вопросы мы получим уже по окончанию чемпионата.

ПФК «Сочи»

У «Сочи» обратная ситуация. Команда последние пять туров не проигрывает. Южане тоже могут неожиданно потерпеть поражение, но таких срывов в ходе сезона у подопечных Владимира Федотова было минимум. Если брать всю дистанцию чемпионата, то сочинцы точно заслуживают места в первой тройке. Осталось только это доказать в оставшихся матчах. После ЦСКА предстоит домашний матч с «Нижним Новгородом», а затем вновь выезд в Москву и игра с «Динамо», где вполне возможно может решится судьба серебряных наград.

Последний раз сочинцы проиграли дома «Крыльям Советов» во второй половине марта. С тех пор только победы и ничьи, в том числе на выезде с «Зенитом» 0 : 0, с «Локомотивом» дома 2 : 2. Была победа на выезде над «Уфой» 2 : 1, затем над «Ахматом» дома 3 : 2 и в предыдущем туре в Казани был разгромлен «Рубин» с неприличным для хозяев счетом 6 : 0. В результате на данный момент «Сочи» второй клуб в чемпионате по забитым голам — 48, уступает только чемпиону «Зениту».

Какое-то время «Сочи» считался чуть ли не фарм-клубом «Зенита», но после двух успешных сезонов подряд вряд ли кто-то сможет вновь это утверждать. Хорош фарм-клуб, если создает реальную конкуренцию чемпиону. Сложно сказать, как будет складываться судьба сочинцев в будущем, но с каждым годом он все больше влюбляет в себя болельщиков, расширяя фанатскую базу. Да и у многих поклонников футбола за пределами Краснодарского края игра южан вызывает симпатию. Все это маленькие кирпичики в становление и успех «Сочи» в следующие сезоны.

Прогноз на матч ЦСКА — ПФК «Сочи»

Каждый раз приходится напоминать, что «Сочи» клуб молодой, и отсчет его матчей с грандами футбола в России надо вести с 2019 года. В матчах с ЦСКА у южан за этот отрезок паритет — по две победы и поражения и одна ничья. Если вести отсчет встреч со времен чемпионата СССР, то с 1937 года команды провели между собой 30 поединков. Здесь уже трехкратное преимущество у ЦСКА — 15 побед против пяти поражений и десять матчей завершились вничью. Результаты последних пяти поединков перед вами.

10.11.2019, «Сочи» — ЦСКА — 2 : 3;

22.11.2020, ЦСКА — «Сочи» — 1 : 1;

18.04.2021, «Сочи» — ЦСКА — 2 : 1;

06.11.2021, «Сочи» — ЦСКА — 4 : 1;

02.03.2022, «Сочи» — ЦСКА — 1 : 2.

Букмекеры в предстоящем матче отдают преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает на победу ЦСКА коэффициент 2,20, выигрыш сочинцев оценивается коэффициентом 3,30, на ничейный результат предлагается коэффициент 3,65. Нам предстоит посмотреть матч с абсолютно непредсказуемым результатом. Вряд ли в нем будет большое преимущество одной из команд, вряд ли это будет игра в свое удовольствие с обилием моментов, но команды по одному разу поразят ворота друг друга. В итоге ничья 1 : 1.

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Где смотреть ЦСКА – Сочи