«Барселоне» и «Севилье» интересен защитник «Сельты» Галан. Отступные – 18 млн евро

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Защитник «Сельты» Хави Галан может сменить команду в ближайшее время.

По информации Mundo Deportivo, за ним давно наблюдает «Барселона», контакты между сторонами уже были. На пути к трансферу называются два препятствия: интерес со стороны «Севильи» и отступные в размере 18 млн евро, которые для «блауграны» слишком высоки.

В текущем сезоне испанец провел 33 игры в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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