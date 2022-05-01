«Удержали бы «Крылья» Соболева и Сергеева, были бы чемпионами». Губернатор Самарской области о клубе

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Губернатор Самарской области считает, что «Крылья Советов» выиграли бы чемпионат, удержав лидеров команды.

Самарцы сегодня уступили «Спартаку» в матче 27-го тура РПЛ (1:2).

«Сегодня забивали самарские – Соболев и Горшков. Вернуть Сашу обратно? У нас нет столько денег. Удержали бы Соболева и Ваню Сергеева, были бы чемпионами.

Совершенно точно не планируем распродажи, нацелены на сохранение клуба. Но ребята не крепостные, каждый строит свою карьеру исходя из своих личных амбиций и интересов.

В ближайшее время всем дадим предложения о продлении контрактов. Сделаем все, чтобы сохранить команду. В межсезонье посмотрим по укреплению состава», – сказал Дмитрий Азаров.

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