«Удержали бы «Крылья» Соболева и Сергеева, были бы чемпионами». Губернатор Самарской области о клубе

Губернатор Самарской области считает, что выиграли бы чемпионат, удержав лидеров команды.

Самарцы сегодня уступили в матче 27-го тура (1:2).

«Сегодня забивали самарские – Соболев и Горшков. Вернуть Сашу обратно? У нас нет столько денег. Удержали бы Соболева и Ваню Сергеева, были бы чемпионами.

Совершенно точно не планируем распродажи, нацелены на сохранение клуба. Но ребята не крепостные, каждый строит свою карьеру исходя из своих личных амбиций и интересов.

В ближайшее время всем дадим предложения о продлении контрактов. Сделаем все, чтобы сохранить команду. В межсезонье посмотрим по укреплению состава», – сказал Дмитрий Азаров.