«Бавария» предложила Гнабри новый контракт на 17-19 млн евро в год

«Бавария» намерена продлить соглашение с вингером Сержем Гнабри, который в июне 2023 года может стать свободным агентом.
Мюнхенский клуб предложил 26-летнему немцу новый контракт с зарплатой 17-19 млн евро в год, сообщает Bild.
По данным источника, «Бавария» не собирается улучшать это предложение, и если Гнабри откажется продлевать соглашение, то мюнхенцы, вероятно, продадут игрока, чтобы не потерять его бесплатно через год.
Ранее стало известно, что Гнабри интересен «Реалу» и клубам АПЛ.
Статистика футболиста – здесь.