«Бавария» предложила Гнабри новый контракт на 17-19 млн евро в год

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«Бавария» намерена продлить соглашение с вингером Сержем Гнабри, который в июне 2023 года может стать свободным агентом.

Мюнхенский клуб предложил 26-летнему немцу новый контракт с зарплатой 17-19 млн евро в год, сообщает Bild.

По данным источника, «Бавария» не собирается улучшать это предложение, и если Гнабри откажется продлевать соглашение, то мюнхенцы, вероятно, продадут игрока, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Ранее стало известно, что Гнабри интересен «Реалу» и клубам АПЛ.

Статистика футболиста – здесь.

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